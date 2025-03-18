Российские ветеринары спасли котенка, который попробовал на вкус кухонную терку

В Москве ветеринары спасли котенка, который попробовал на вкус кухонную терку

В Москве котенок попробовал на вкус кухонную терку и оказался в кабинете ветеринара. Об этом сообщает Telegram-канал сети государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение».

Четырехмесячная кошка Джесси съела резинку от кухонной терки, и ее хозяева отвезли животное в ветеринарную клинику. После проведения рентгена выяснилось, что у питомца в области желудка находятся 20 кусков проглоченной резинки и еще два в двенадцатиперстной кишке и тонком отделе кишечника.

Гастроэнтеролог и эндоскопист провел котенку исследование верхней части желудочно-кишечного тракта эндоскопом и извлек инородные тела размером от одного до двух сантиметров из желудка. Еще два куска резинки, которые продвинулись дальше, решили не трогать и ждать выведения естественным путем.

Отмечается, что благодаря оперативному обращению хозяев Джесси за помощью и профессионализму врача котенку удалось избежать полостной операции.

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