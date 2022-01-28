В Колумбии задержали груз из 20 тысяч заполненных кокаином кокосов

Власти Колумбии задержали партию кокосов, начиненных кокаином. Как сообщает Independent, груз предназначался Италии и следовал в порт Генуи. Экзотические орехи были расфасованы в 504 холщевых мешка.

Груз с наркотиками был обнаружен в ходе расследования, проведенного Специальным управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Генеральной прокуратуры Колумбии и Управлением по борьбе с наркотиками Национальной полиции страны.

«При осмотре было установлено, что сок тропических фруктов был заменен на жидкий кокаин», — отмечает Национальная прокуратура Колумбии.

Ранее в Колумбии задержали лидера крупнейшего колумбийского наркокартеля Диро Усугу. Он был схвачен в сельской местности неподалеку от города Некокли в провинции Антиокья, рядом с панамской границей. При задержании в перестрелке с подручными Усуги погиб полицейский.