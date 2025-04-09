Морской вокзал в Петербурге получит статус объекта культурного наследия

Морской вокзал на Васильевском острове в Санкт-Петербурге получит статус выявленного объекта культурного наследия. Об этом сообщает «Мойка78». По мнению экспертов, здание является ценным образцом советской архитектуры 1950-1980-х годов.

При этом судьба гостиницы «Прибалтийская» на улице Кораблестроителей сложилась иначе. Комиссия не поддержала ее включение в перечень памятников культурного наследия.

Как сообщили изданию в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), вместо этого было рекомендовано провести дополнительное изучение градостроительной значимости здания.

Журналисты обратили внимание, что гостиница открылась в 1979 году, а строительство вокзала было окончено только в 1983 году.

В марте стало известно, что в Москве с 2011 года отреставрировали более 2,3 тыс. объектов культурного наследия.

Дом Наркомфина, являющийся одним из памятников архитектуры московского конструктивизма, отреставрировали в 2020 году. Зданию вернули исторический облик, а железобетонные колонны, на которых оно стоит, открыли.

Также был отреставрирован Хлебозавод №5 имени В.П. Зотова. В ходе работ были законсервированы все элементы внутренней отделки, шахта подъемника и конвейерный барабан. На фасаде здания восстановили цифры «1931» и вернули надпись «Хлебозавод 5».

Ранее в Госдуме предложили признать жареную корюшку нематериальным культурным наследием.