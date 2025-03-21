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В Москве рассказали о реставрации памятников архитектуры

С 2011 года в Москве отреставрировали более 2 тысяч объектов культурного наследия
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Ю. Иванко/mos.ru

В Москве с 2011 года отреставрировали более 2,3 тыс. объектов культурного наследия, сообщается на сайте mos.ru.

Дом Наркомфина, являющийся одним из памятников архитектуры московского конструктивизма, отреставрировали в 2020 году. Зданию вернули исторический облик, а железобетонные колонны, на которых оно стоит, открыли.

Также был отреставрировал Хлебозавод №5 имени В.П. Зотова. В ходе реставрации были законсервированы все элементы внутренней отделки, шахта подъемника и конвейерный барабан. На фасаде здания восстановили цифры «1931» и вернули надпись «Хлебозавод 5».

Реставрацию еще одного объекта культурного наследия, клуб завода «Каучук», завершили в 2024 году. Специалисты воссоздали планировку фойе с остекленными дверями, раскрыли первоначальное заполнение дверного проема и дощатые полы.

Реставрационные работы продолжаются в кинотеатре «Ударник» в районе Якиманка. Подготовительный цикл работ, включающий усиление грунтов основания, уже завершился. Специалисты приведут в порядок фасады здания, восстановят крышу. После завершения работ в 2027 году для москвичей и гостей столицы откроется современный кинотеатр на 650 зрительских мест.

Также в Москве продолжаются работы во Дворце культуры завода «Серп и молот», здании комбината газеты «Правда», гараже Госплана, гараже и доме архитектора Константина Мельникова.

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