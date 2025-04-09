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В ДНР заложили геоглиф «Победа»

В ДНР появился патриотический геоглиф

На территории лесного фонда Амвросиевского района в Донецке в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в память о героях СВО высадили 450 саженцев крымской сосны. Об этом «Газете.Ru» сообщил пресс-центр международной акции «Сад памяти».

Мероприятие прошло в рамках региональной инициативы «Зеленый Донбасс». Участие в нем приняли глава региона Денис Пушилин, представители Министерства природных ресурсов и экологии региона, «Волонтеры Победы», лесники и местные жители. Каждая высаженная сосна будет расти в знак уважения к героям ВОВ и бойцам, охраняющим рубежи сегодня, отметили в ДНР.

В высадке деревьев приняли участие воспитанники Амвросиевского детского дома «Росток». Как отметили в пресс-службе, для ребят стало новым опытом увидеть, как всего за день в республике заложили символ памяти, который можно просмотреть с высоты птичьего полета.

Пушилин заявил, что, совмещая проекты «Сад памяти» и «Зеленый Донбасс», регион как восполняет зеленые территории, так и сохраняет память о героизме граждан нашей страны. Новый сосновый бор высадили на месте утерянных и пострадавших в 2014 году донецких лесов.

Очередная крупная высадка деревьев в ДНР запланирована на 26 апреля, отметили в пресс-службе.

Ранее в рамках акции «Сад памяти» высадили деревья в ЮАР.

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