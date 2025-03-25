В рамках акции «Сад памяти» высадили деревья в ЮАР

В рамках проекта «Сад памяти» высадка деревьев, посвященная 80-летию Великой Победы, прошла в самой южной точке мира – в Южно-Африканской Республике, сообщили организаторы.

В акции приняли участие российские соотечественники, активисты КСОРС, активисты Всероссийского движения «Волонтеры Победы», сотрудники Генконсульства, местные жители.

Обращаясь к участникам, генеральный консул России в ЮАР Алексей Маленко подчеркнул значимость патриотической инициативы и отметил, что акция «Сад памяти» объединяет людей разных возрастов, укрепляет духовные ценности.

«Такие проекты способствуют сплочению общества, воспитывают уважение к нашей общей истории и помогают сохранить важнейшие нравственные ориентиры», — сказал Маленко.

Для высадки в память о российских и южноафриканских героях в ЮАР выбрали вечнозеленую сосну.