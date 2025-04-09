Суд арестовал начальника УФСИН Башкирии

В Уфе суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу начальника управления ФСИН Башкирии Владислава Дзюбу. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону.

«Судом по ходатайству следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан начальнику управления ФСИН России по Республике Башкортостан, обвиняемому в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении ведомства.

По версии следствия, в ноябре прошлого года начальник управления обратился к должностным лицам в руководящем составе и потребовал организовать сбор денег в виде части премии в общей сумме более 3 млн рублей, выплаченной подчиненным. Как он заявлял, деньги нужны «для представительских нужд управления». Сотрудникам пришлось собрать требуемую сумму и они передали ее ответственным.

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