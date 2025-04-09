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В Твери задержали мужчину, пытавшегося продать базу данных о военнослужащих

В Твери задержали экс-сотрудника фотоателье, пытавшего продать данные о военных
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Shutterstock

В Твери задержали бывшего сотрудника фотоателье, который собирался продать в социальной сети базу фотографий военнослужащих Вооруженных сил России с их личными данными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Обнародование персональных сведений военных могло привести к возникновению угроз их жизни и здоровью в условиях проведения специальной военной операции, отметили в ведомстве.

В отношении мужчины 1999 года рождения возбудили уголовное дело по части 3 статьи 272.1 УК РФ.

6 марта сообщалось, что ФСБ пресекла операцию Главного управления разведки министерства обороны Украины «по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области с целью их дальнейшей вербовки». По ее данным, ГУР МО Украины получило доступ к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и движения «Юнармия».

Эти учреждения вели переписку для организации одной из акций. Украинские спецслужбы перехватили скан-копии писем, затем видоизменили файлы и осуществили массовую рассылку в образовательные организации Москвы и Московской области.

Ранее ФСБ рассказала, сколько денег предлагают украинские вербовщики за данные об СВО.

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