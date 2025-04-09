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Пассажирку, взявшую на рейс попугая для эмоциональной поддержки, не пустили в самолет

Американке отказали в перелете из-за попугая, с которым она обычно путешествует
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Daria_vg/Shutterstock/FOTODOM

Жительницу Нью-Йорка отказались пустить на рейс из Пуэрто-Рико с попугаем, которого она берет ради эмоциональной поддержки. Об этом сообщает News 12.

Мария Фратерриго, родившаяся в Пуэрто-Рико, давно живет в Бронксе, но недавно решила слетать на свою малую родину и провела там три месяца. Она купила билеты в обе стороны у авиакомпании Frontier Airlines, однако представитель авиакомпании отказал ей в обратном перелете. Дело в том, что Мария привыкла путешествовать со своим попугаем Плаки. В январе она без проблем села на рейс до острова в нью-йоркском аэропорту, имея на руках справку от ветеринара и предварительное разрешение от службы поддержки клиентов Frontier Airlines.

Когда же американка возвращалась домой, сотрудник аэропорта в Пуэрто-Рико заявил ей, что она не получит место в самолете, если собирается лететь с птицей. Женщина застряла на острове и теперь вынуждена тратить большие деньги, чтобы дождаться разрешения ситуации, но все же отказывается лететь домой без своего питомца, оказывающего ей эмоциональную поддержку.

«Она моя опора. Она поддерживала меня, когда я потеряла мужа», — сказала Мария.

Даже когда ее супруг был жив, они всегда путешествовали с попугаем. Сын пары Роберт пытался решить вопрос, ведя переговоры с Frontier Airlines, но понял, что единственным выходом для его матери является заказ чартера до Майами. Этот перелет обойдется семье в $3 тыс.

Ранее мужчина пытался пронести на борт самолета черепаху, спрятав ее в брюках, но его поймали.

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