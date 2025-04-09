Бригада скорой помощи спряталась от агрессивных пациентов в квартире соседей

В Твери вызов скорой помощи в одну из квартир Заволжского района закончился звонком в полицию. Об этом сообщает Tverigrad.

Инцидент произошел вечером 8 апреля. Фельдшеров вызвали супруги, которые распивали спиртные напитки, заявив о плохом самочувствии. Медики быстро прибыли по адресу, но уже на пороге квартиры столкнулись с агрессией со стороны пациентов. Супруги пытались удерживать медработников дома и натравить на них собак бойцовских пород. На помощь фельдшерам пришли соседи буйной пары. Они открыли дверь и впустили к себе медиков. Там работники скорой вызвали полицию и дожидались приезда правоохранителей.

До этого в Челябинской области сотрудники скорой помощи подверглись нападению со стороны пьяного мужчины. Агрессор заявил медикам, что не может попасть в подъезд, у которого стояла медицинская карета, и потребовал открыть ему дверь. Получив отказ, он разозлился и пошел на работников с кулаками.

Ранее в Подмосковье фельдшер получил травму живота, осматривая пьяного пациента на улице.