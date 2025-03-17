В Магнитогорске сотрудники скорой отбивались от пьяного мужчины

В Челябинской области сотрудники скорой помощи подверглись нападению со стороны пьяного мужчины, нарушителя задержал наряд Росгвардии. Об этом сообщается в группе «ДТП ЧП Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ночь на 17 марта во дворах домов по улице Советской. Машина скорой помощи стояла у подъезда, когда к медикам подошел нетрезвый мужчина. Он заявил, что не может попасть в подъезд, стал требовать открыть ему дверь и набросился на медиков.

За коллег заступился водитель , между ним и хулиганом завязалась драка. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали нарушителя. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что пациент напал на врача скорой помощи в Приморском районе Санкт-Петербург. Медицинская помощь понадобилась 30-летнему мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Оказавшись в автомобиле, он начал угрожать фельдшеру ножом. Хулигана доставили в полицейский участок, где у него изъяли холодное оружие.

Ранее в Петербурге женщина с братом напала на медиков и сама вызвала полицию.