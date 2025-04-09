Власти Альметьевска хотят снести детскую площадку, установленную силами местных жителей

В Альметьевске хотят снести детскую площадку, которую жители установили и обслуживали за собственные деньги. Об этом сообщает Mash Iptash.

Детскую площадку во дворе на Гвардейской улице еще в 2004 году построил местный житель Ирек Шигапов. Место всегда пользовалось популярностью, так как других благоустроенных пространств для детей в микрорайоне не было и нет. Все эти годы Ирек содержал площадку за свой счет при поддержке родственников и соседей. Лишь однажды, в 2016 году, власти выделили активистам 116 тыс. рублей.

Теперь площадку собираются снести ради дороги к банному комплексу, построенному на соседнем участке в этом году. С этой целью Департамент экологии и благоустройства города признал возведенную 20 лет назад постройку незаконной из-за отсутствия необходимых бумаг. Жильцы близлежащих домов возмущены решениями администрации и уже собрали больше 150 подписей в защиту детской площадки.

Ранее иркутянку с ОМОНом выселили из квартиры, чтобы заставить переехать в проблемное жилье.