Технолог объяснил, как правильно перевозить лекарства

Прежде чем попасть в аптеки или лечебные учреждения, препараты зачастую преодолевают тысячи километров. Фармацевтическая компания устанавливает для каждого лекарства определенные условия, при которых его можно перевозить. Эти требования к транспортировке строго соблюдаются и контролируются на всех этапах логистики, ведь от их выполнения зависит качество и сохранность продукта, рассказал «Газете.Ru» Станислав Смирнов, руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic.

«Главный параметр при перевозке лекарств — это температура, которая определяет характеристики транспортного средства, способ и сроки доставки. В логистике фармацевтической продукции применяется несколько температурных режимов. Диапазоны +2…+8°C и +8…+15°C подходят для таких термочувствительных лекарств, как мази, свечи, капли, инсулины, иммуноглобулины. При отрицательных температурах перевозят вакцины и часть биоматериалов. Самый распространенный режим, который требуется для многих лекарств, — +15…+25°C. Даже этот диапазон круглогодично поддерживать непросто. Производители постепенно внедряют более универсальный параметр +2…+30°C, чтобы можно было перевозить и хранить фармацевтическую продукцию с минимальными сложностями», — объяснил эксперт.

По словам технолога, большинство лекарств по России и из-за рубежа возят автотранспортом. Грузовые машины оборудованы рефрижераторами, которые обеспечивают необходимую заданную температуру на протяжении всего пути.

«Для контроля условий перевозки используются регистраторы температуры и влажности — логгеры. Они непрерывно измеряют температуру в дороге и фиксируют любые отклонения от нормы. На самолетах лекарства перевозят в термоконтейнерах с хладоэлементами. Такой способ доставки применяется в тех случаях, когда надо срочно доставить пациенту медикаменты», — добавил он.

Обычные потребители тоже должны ответственно подходить к перевозке лекарств, когда они попадают к ним в руки. Как минимум, следует знать, при какой температуре хранить и перевозить тот или иной препарат. Эта информация всегда указывается в инструкции.

«Если отправляетесь, например, в поездку на автомобиле и берете с собой лекарства, предварительно купите термоконтейнер или термосумку. В таких боксах можно перевозить продукцию с режимом хранения +15…+25°C. Для препаратов с диапазоном +2…+8°C или +8…+15°C придется дополнительно приобрести хладоэлементы. Еще один вариант — использовать фольгированный термопакет. Только перед выездом его надо обязательно охладить в морозилке. Такой пакет удерживает низкую температуру примерно в течение трех часов. Если дорога займет больше времени, положите в пакет хладоэлементы. По прибытии в точку назначения сразу же переместите лекарство в холодильник. Перечисленные способы подходят и для авиаперелета — никаких проблем с тем, что вы берете с собой термобокс, возникнуть не должно», — рекомендовал Смирнов.

Технолог напомнил, что несоблюдение условий транспортировки может негативно повлиять на фармакологические свойства препаратов и сократить их срок годности. Поэтому перевозите и храните лекарства согласно рекомендациям, указанным в инструкции. Тогда они останутся эффективными на протяжении всего обещанного срока.

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