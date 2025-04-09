Парализованная женщина создала голосовой банк, чтобы ругаться на мужа

Женщина, парализованная из-за болезни двигательных нейронов, записала голосовой банк, чтобы ругаться на мужа и иметь возможность общаться с людьми, пишет Daily Mail.

40-летняя Анна Барроу, мать троих детей, записала свой голос на случай, если потеряет способность говорить из-за бокового амиотрофического склероза (БАС). Среди фраз, которые она сохранила, не только повседневные выражения, но и ругательства — чтобы иметь возможность «покричать» на мужа.

Диагноз БАС, приводящий к постепенной потере двигательных функций, ей поставили в мае 2023 года. Несмотря на то, что Анна пока сохраняет речь, она решила заранее подготовиться к возможному ухудшению состояния. Для этого она записала около 300 фраз, включая имена детей, бытовые просьбы и, как она сама шутит, «самое важное» — крепкие выражения.

Первые симптомы появились у нее еще в марте 2021 года, но врачи предположили, что это последствия неправильно сделанной прививки от COVID-19. Когда состояние ухудшилось, ее направили к неврологу, но очередь растянулась на 71 неделю. Окончательный диагноз поставили только после экстренной госпитализации, когда у Анны возникли проблемы с дыханием и глотанием.

Изначально Анна откладывала создание голосового банка, не готовая принять реальность болезни. Процесс записи, который она начала через два месяца после диагноза вместе с мужем Мартином, оказался тяжелым — из-за усталости и изменений в голосе работу приходилось прерывать.

Теперь она, используя систему отслеживания движений глаз на iPad, она может «произносить» сохраненные фразы. Хотя Анна пока говорит сама, технология дает ей уверенность в том, что она сможет общаться с близкими, даже если болезнь прогрессирует.

«Мой голос — последняя частичка независимости», — признаётся Барроу.

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