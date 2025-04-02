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Женщина не ела два года из-за побочного эффекта от COVID-19

Mirror: британка не ела 2 года из-за гастропареза
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Британка не ела два года из-за побочного эффекта от COVID-19, пишет Mirror.

Джесс Карлсон из Эссекса жила в Сингапуре с мужем, когда в мае 2023 года заразилась коронавирусом. Ее состояние резко ухудшилось, поэтому женщину ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. После выхода из критического состояния выяснилось, что желудок британки перестал нормально функционировать — каждый прием пищи вызывал мучительную рвоту.

Вернувшись в Великобританию, Джесс столкнулась с новой проблемой — отсутствием диагноза. Врачи долгое время не могли определить причину ее состояния, пока в мае 2024 года не провели тест на опорожнение желудка. Результаты подтвердили гастропарез — заболевание, при котором мышцы желудка не справляются с перевариванием пищи. По данным специалистов, эта болезнь встречается лишь у 14 человек из 100 тысяч, а тяжелые случаи, подобные ее, крайне редки.

Единственным шансом на улучшение состояния стала операция по установке кардиостимулятора, стимулирующего мышцы желудка. Однако в Англии эта процедура не финансируется страховкой, и Джесс пришлось самой собирать £23 тысячи. Благодаря помощи неравнодушных людей ей удалось покрыть расходы и оплатить процедуру. Теперь женщине предстоит долгий восстановительный период — возможно, до года, прежде чем станет ясно, насколько лечение было эффективным.

Карлсон запустила петицию с требованием включить эту операцию в список доступных по страховке. Она надеется привлечь внимание к проблеме гастропареза и помочь другим пациентам, которые годами живут без диагноза и лечения.

«Если бы не поддержка семьи, я бы просто существовала в этом аду. Тысячи людей страдают, но не получают помощи, потому что не могут за себя бороться. Это нужно изменить», — уверена британка.

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