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«Что за позор?»: посетители больницы возмутились урной для использованных бахил

В Ижевске жители возмутились необычной урной для утилизации бахил
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В Ижевске посетители одной из городских больниц выразили недоумение по поводу конструкции для утилизации использованных бахил. В региональном Минздраве в беседе с изданием «Подъем» отметили, что руководство медучреждения учло мнение пациентов и заменит необычную урну.

Конструкция с щелью и палкой для запихивания в отверстие грязных бахил появилась на крыльце городской больницы №6 на улице Ленина.

«Чтобы выбросить свои использованные бахилы, нужно вот этой, я думаю, ни разу не обработанной деревянной грязной палкой запихнуть их в щель», — посетовал пациент, назвав это позором.

В пресс-службе Минздрава Республики Удмуртии заявили, что подобная конструкция урны была выбрана намеренно, чтобы сохранить чистоту, но после появления жалоб там согласились вернуть старые корзины.

«Это чтобы не разлетался мусор. Потому что, как правило, во все стороны разлетаются эти бахилы. Но заменят эту на другую коробку», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее челябинка пожаловалась на нетрезвого врача в больнице.

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