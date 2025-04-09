Воевавшего за ВСУ грузинского наемника осудили в России

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к девяти годам лишения свободы грузинского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Георгия Гоглидзе. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Суд установил, что в апреле 2023 года Гоглидзе прибыл на территорию села Старичи во Львовской области Украины и прошел военную подготовку под руководством инструкторов из США, Франции, Германии и Польши. После он заключил контракт с ВСУ и с июля 2023 года принимал участие в боевых действиях против российских военных на территории ДНР и ЛНР.

ВСУ выдали наемнику личное огнестрельное оружие, обмундирование и специальное снаряжение. Размер его вознаграждения превысил 766 тысяч рублей.

В ноябре 2023 года Гоглидзе взяли в плен военнослужащие Вооруженных сил России на территории ЛНР. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

До этого российский суд заочно осудил наемника ВСУ из Уругвая Гонсалеса Переса Валентина Александро. Его признали виновным в участии в боевых действиях на Украине и назначили 14 лет лишения свободы.

По данным следователей, наемник начал выполнять задачи на поле боя в составе ВСУ с 2022 года. За это ему назначалось денежное вознаграждение. Отмечается, что гражданин Уругвая до сих пор находится на фронте. Он объявлен в международный розыск.

Ранее в СК РФ рассказали, сколько иностранцев принимают участие в боевых действиях на стороне Украины.