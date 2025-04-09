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В России начнут стандартизировать детские игрушки

«ПГ»: в России будут стандартизировать детские игрушки
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Shutterstock

В России будут маркировать игрушки, которые не прошли социально-психологическую экспертизу в соответствии с новым национальным стандартом. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Новый национальный стандарт, подготовленный в Роскачестве, призван проредить импортную продукцию. По словам директора Фонда культурных инициатив Романа Карманова, он также позволит запретить продажу товаров, которые содержат один из десяти установленных ключевых критериев.

«Это игрушки, представляющие угрозу жизни, игрушки, побуждающие желание употреблять наркотические вещества, игрушки, направленные на сексуальные действия, отрицание семейных ценностей, обосновывающие допустимость насилия и так далее», — добавил он.

Игрушки разделят на две группы — для детей младше и старше шести лет. Новый стандарт смогут использовать поставщики, дистрибьюторы, торговые сети и родители.

Психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская до этого говорила, что детям вредны страшные игрушки – они наносят им травмы и провоцируют развитие депрессии в будущем.

Ранее стилист Бородиной высмеял игрушки за 320 тысяч рублей.

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