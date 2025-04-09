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Жителю Забайкалья вынесли приговор за госизмену и терроризм

ФСБ: жителя Забайкалья приговорили к 15 годам колонии за госизмену и терроризм
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Жителю Забайкальского края вынесли приговор за госизмену и участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

Суд установил, что мужчина был сторонником признанной в России террористической организации, которую контролируют спецслужбы Украины. Он передавал кураторам данные военного характера, а также вовлекал в незаконную деятельность других граждан.

В пресс-службе прокуратуры региона пояснили, что 38-летний житель Читы с 2020 года по февраль 2024 года следил за «антироссийским контентом» в соцсетях и вышел на представителя террористической организации. Он начал распространять символику организации, в которую вступил, помогал в пропаганде и агитации на мероприятиях, а также разрабатывал способы и методы дестабилизации обстановки в России и устрашения населения.

В итоге суд приговорил россиянина к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые четыре года он будет отбывать в тюрьме.

Ранее жительницу Херсонской области осудили на девять лет за госизмену и шпионаж.

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