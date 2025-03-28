Родственники подрались, отстаивая право посещать одну могилу в Ленобласти

Родственники подрались на железнодорожной станции в Ленинградской области. По данным источника 78.ru, они борются за право посещать одну могилу.

Инцидент произошел 27 марта в деревне Малая Романовка. Накануне на местное кладбище отправились 23-летняя Марина (имя изменено) и ее молодой человек. Девушка хотела побывать на могиле деда, которого не стало три года назад.

В этот же момент усопшего навещали дядя и тетя Марины, которые давно оспаривают ее родство и право посещать могилу. По словам девушки, периодически родственники присылают ей оскорбления и угрозы. На этот раз она попыталась избежать конфликта и вернулась со своим спутником на станцию «Романовка».

Пока пара ждала электричку, туда пришли ее родные, к которым присоединился второй дядя. Один из мужчин ударил Марину по лицу, от чего она упала на платформу. Пострадавшая пыталась защищаться перцовым баллончиком, но обидчики использовали устройство против нее самой.

Девушке все же удалось уехать из деревни, после чего она заявила в полицию.

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