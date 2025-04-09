Ресторан подавал гостям уличных голубей под видом утки

В Мадриде ресторан китайской утки Jin Gu подавал посетителям уличных голубей под видом утки. Об этом сообщает газета El Mundo.

Правоохранительные органы заинтересовались рестораном после многочисленных жалоб гостей на плохое самочувствие после приема пищи в этой точке питания и 25 марта пришли туда с проверкой. В подсобных помещениях и на кухне полицейские обнаружили 300 килограммов гнилой еды, тараканов, крысоловки, а также мясо, развешанное на бельевых веревках. Также они нашли ощипанных голубей, которых сотрудники заведения ловили на улице и подавали клиентам под видом утки. Кроме перечисленных проверяющие зафиксировали еще несколько десятков нарушений. По предварительным оценкам экспертов, владелец ресторана хранил около тонны различной продукции, которая не соответствовала санитарным нормам.

Заведение закрыли. В отношении владельца проводится проверка.

Ранее сообщалось, что китаянка разрешила 2-летнему сыну помочиться в стакан в ресторане на глазах у людей.