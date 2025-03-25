SCMP: китаянка разрешила 2-летнему сыну помочиться в стакан в ресторане на глазах у людей

В Китае мать разрешила двухлетнему сыну помочиться в стакан посреди ресторана, пишет South China Morning Post.

По словам женщины по фамилии Тан, она с друзьями обедала в ресторане в городе Ханчжоу, когда заметила, как маленький ребенок за соседним столиком помочился в стеклянный стакан. Мальчика сопровождали мать и двое пожилых родственников.

«Когда ребенок сказал, что хочет в туалет, один из взрослых предложил использовать мусорное ведро, но мать мальчика ответила: «Пусть пописает прямо в стакан», — вспоминает китаянка.

Стакан, по словам очевидцев, был частью сервировки, а не одноразовой посудой. После этого емкость с мочой осталась на столе, и неприятный запах мешал другим гостям.

Тан и ее друзья попросили сотрудников убрать стакан, но те не отреагировали сразу. Когда женщина обратилась к владельцу заведения с просьбой о скидке или компенсации, ее обвинили в провокации.

«Меня назвали скандалисткой, хотя я просто хотела нормально пообедать, — возмущается она.

После проверки представители ресторана извинились перед клиенткой, вернули ей деньги за обед и предложили $140 в качестве компенсации.

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