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Женщина нашла свою дочь в печи супермаркета, в котором они работали

В Канаде сотрудница магазина Walmart нашла работавшую с ней дочь в печи

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Rob Gurdebeke/Global Look Press

В Канаде 19-летнюю сотрудницу обнаружили в печи супермаркета Walmart. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в городе Галифакс. Обгоревшую девушку обнаружили в «большой печи для выпечки, принадлежащей хлебопекарному отделу магазина». После обнаружения спасти пострадавшую не удалось.

По какой причине сотрудница-иностранка оказалась внутри устройства, неизвестно. Информация о том, произошло ли это в рабочее время, не сообщается. По словам представителей полиции, им предстоит сложное расследование, которое займет длительное время.

После обнаружения девушки, магазин на время закрыли.

По данным CBC, девушку нашла ее мать. Дополнительную информацию в полиции предоставлять отказались, так как на данный момент расследование продолжается.

В комментарии для журналистов глава местного общества сикхов подтвердил, что девушка была членом их общины. По его словам, подобные случаи, когда молодые люди, которые приезжают в город «с надеждами и мечтами», страдают в подобных инцидентах.

Ранее в Ижевске пьяный мужчина избил мать и попытался ее сжечь.

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