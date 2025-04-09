В Гильдии риелторов назвали главные проблемы высотной застройки в Москве

Строительство высотных зданий требует согласований с городскими властями, а количество этажей любого комплекса напрямую зависит от высоты других зданий, отметил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. В Москве сегодня такие объекты сильно повышают нагрузку на инфраструктуру, заявил он НСН.

Помимо согласования высотности архитектурного ансамбля, важно помнить о сохранении исторического центра города, подчеркнул эксперт.

«Такого рода объекты серьезно увеличивают плотность застройки, а чем выше здание, тем большее давление оно оказывает на инфраструктуру», — добавил он.

Зачастую застройщики сталкиваются также с проблемами с технической точки зрения – например, им приходится перекладывать инженерные сети, чтобы повысить их производительность. Причем в России сегодня не все гладко обстоит с мерами по поддержанию инженерных систем, считает специалист. Все это требует огромных вложений, а к каждому проекту приходится подходить индивидуально.

Также он напомнил о другой существенной проблеме – нехватке высококвалифицированных рабочих рук, которые просто необходимы при возведении элитных комплексов, требования к которым выдвигаются другие, нежели при строительстве обычных домов.

До этого сообщалось, что каждый десятый высотный дом в Москве в этом году был построен в категории массового сегмента, остальные – в сегментах бизнес и премиум.

Ранее стало известно, что в одном из городов России построят небоскреб в образе джигита.