Россиянам рассказали, чем чреват недосып

Недосып повышает риски развития ожирения, диабета, гипертонии и инсульта. Об этом в эфире «Радио 1» предупредила врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог, эксперт по сну Дарья Лебедева.

«Если человек чувствует свое тело на интуиции и понимает, что он недоспал, то это нужно исправить — например, вздремнуть, чтобы мозг как бы перезапустился. Дневной сон до 30 минут никак не отразится на ночном», — сказала специалист.

При ощущении сонливости она посоветовала найти возможность закрыть глаза и расслабиться на 10–20 минут.

Терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Исковских до этого говорил, что избежать послеобеденной усталости поможет соблюдение правильной диеты. В том числе важно не пропускать завтрак и есть меньше быстрых углеводов.

Ранее ученые выяснили, как недосып влияет на медработников.