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Россиянин подставил подножку бегущему по двору мальчику, а затем протащил его по дороге

В Ханты-Мансийске мужчина пнул чужого ребенка, который бежал мимо него по двору

В Ханты-Мансийске местные жители пожаловались на неадекватное поведение мужчины, который проявил агрессию к ребенку. Видео, подтверждающее странное поведение горожанина, опубликовал Telegram-канал «ЧП Ханты-Мансийск».

Инцидент произошел во дворе одного из домов города. На кадрах мужчина стоит у подъезда, когда мимо пробегает мальчик. Когда ребенок подбегает ближе, мужчина делает два шага в его сторону и подставляет ему подножку. Мальчик падает, после чего мужчина берет его за капюшон и пытается оттащить в сторону. Ребенок активно сопротивляется, так что агрессор оставляет попытки и убегает. Что стало причиной для подобного поведения мужчины не уточняется.

В домовом чате, где появилось видео, жители отметили, что до этого хулиган не раз приставал к детям на игровой площадке.

В администрации Югры заявили, что полиция уже проводит проверку по факту публикации видео.

Ранее в парке Москвы неадекватная женщина потушила сигарету о лицо трехлетней девочки.

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