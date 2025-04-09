В Мурманске врачи скорой отказались госпитализировать пьяного мужчину с болями в сердце

Скорая отказала в помощи пожилому жителю Мурманска, который был пьян

Скорая отказала в помощи жителю Мурманска с подозрением на инфаркт. Об этом очевидцы инцидента рассказали Telegram-каналу «Мурманск сейчас».

Вечером 8 апреля возле ТРК «Мурманск Молл» прохожие заметили мужчину, который находился в состоянии умеренного алкогольного опьянения и жаловался на сильную боль в сердце.

На вид ему было около 60 лет, и неравнодушные горожане стали звонить по номеру «112». Пока все ждали скорую помощь, пострадавший дрожал и плакал.

Медики прибыли примерно через полчаса и, по словам очевидцев, не спеша направились к пациенту. Они осмотрели больного и дали ему таблетку, но везти в больницу отказались, предложив вместо этого посетить наркодиспансер. О дальнейшей судьбе мужчины не сообщается.

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