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Российские врачи отказались проводить роженице кесарево сечение и удалили ей матку

Жительнице Ханты-Мансийска удалили матку после родов из-за врачебной ошибки
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Shutterstock

В Ханты-Мансийске врачи проигнорировали показания к кесареву сечению и удалили матку 27-летней роженице, сообщает информационный центр СК России.

Это произошло с местной жительницей Еленой Печниковой 16 декабря 2024 года в окружной больнице. На момент родов будущая мать весила 44 килограмма при росте 163 сантиметра. Из-за отсутствия одной почки она имела показания к кесареву сечению, но врачи отказались проводить операцию. Во время родов, сопровождавшихся унижениями со стороны медперсонала, женщина потеряла три литра крови, после чего у нее удалили матку.

Следователи считают, что гистерэктомия потребовалась из-за ранее неверно выбранной акушерами тактики. По факту ненадлежащего оказания медицинской помощи СК уже начал проверку и возбудил уголовное дело о халатности, доклад по результатам расследования затребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Ранее главврач больницы в Югре, в которой проводили аборты без наркоза, обвинил «иноагентов» в травле.

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