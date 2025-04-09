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Врач ответил, кому нужно принимать витамин D весной и летом

Врач Лишин: живущим в мегаполисе людям нужно принимать витамин D весной и летом
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Depositphotos

Людям, которые проводят мало времени на солнце, важно принимать витамин D, в том числе весной и летом. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

Он уточнил, что он поможет снизить риск развития болезни Альцгеймера, а также укрепить иммунитет и здоровье костей. Помимо этого, витамин оказывает положительное влияние на кожу и может предотвратить процесс преждевременного старения.

«В организме витамин D вырабатывается, когда мы находимся на солнце. Весной и летом солнечных дней, конечно, больше. Тем не менее людям стоит принимать микронутриент в виде добавок даже в эти времена года. <...> Все зависит от образа жизни человека. Если он едет на юг или использует лето как возможность отдыха, нахождения на природе и солнце, то пить витамин D не надо», — сказал Лишин.

По его словам, тем, кто живет в мегаполисе, стоит принимать его. При этом дозировку стоит подобрать на консультации с врачом, заключил он.

Председатель Научного совета сети клиник «Атлас», доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ведущий Telegram-канала «Эндокринология. Гормоны. Образ жизни» Юрий Потешкин до этого говорил, что дефицит витамина D может нарушить обмен кальция и фосфора, что грозит образованием опухолей, вымыванием кальция из костей и повышением его уровня в крови.

Ранее сообщалось, что витамины из энергетиков могут вызвать острый гепатит.

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