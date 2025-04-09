Витамины из энергетиков могут вызвать острый гепатит

Регулярное употребление энергетиков связано с развитием острого гепатита, из-за содержащегося в них витамина В3, — рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Владислав Сепп.

«Наиболее чувствительным органом пищеварительной системы к избыточному потреблению энергетиков является печень. Описаны случаи острого гепатита у людей, регулярно употреблявших энергетические напитки. Авторы исследований связывают гепатотоксичность энергетических напитков с содержащимся в них витамином В3 (витамин РР, никотиновая кислота или ниацин), в малых дозах проявляющего гепатопротекторные свойства, а в избыточных количествах оказывающего прямое токсическое влияние на ткань печени», — объяснил врач.

Кроме того, наиболее часто встречающимися нежелательными последствиями злоупотребления энергетическими напитками были учащенное сердцебиение, нервное возбуждение, тремор конечностей и расстройства желудочно-кишечного тракта.

«Наиболее часто встречающиеся побочные эффекты связаны с нарушениями сердечно-сосудистой и нервной систем, реже — пищеварительной систем и почек. Негативные для сердечно-сосудистой системы последствия употребления энергетиков возникают из-за наличия в их составе кофеина. Описаны случаи аритмий и фибрилляции предсердий, связанных с употреблением энергетических напитков. Также отмечены расстройства эмоциональной сферы, появление немотивированного страха, развитие депрессии, расстройства сна, аппетита, увеличение частоты совершения асоциальных поступков. В ряде случаев употребление энергетических напитков пациентами, страдающими эпилепсией, провоцировало развитие припадков», — объяснил доктор.

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