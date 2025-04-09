Врач предупредил, к каким последствиям приводит дефицит витамина D

Дефицит витамина D может нарушить обмен кальция и фосфора, что грозит образованием опухолей, вымыванием кальция из костей и повышением его уровня в крови. Об этом kp.ru рассказал председатель Научного совета сети клиник «Атлас», доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ведущий Telegram-канала «Эндокринология. Гормоны. Образ жизни» Юрий Потешкин.

По его словам, такие последствия могут увеличить риск появления камней в почках и обострения заболеваний желудка из-за повышенной кислотности.

«Ко мне нередко обращаются пациенты, которых мучает мышечная слабость, повышенная утомляемость, судороги по ночам. Мы проверяем показатели фосфорно-кальциевого обмена (анализы на витамин D, кальций, паратгормон). И после их нормализации все налаживается», — добавил Потешкин.

Врач уточнил, что в России с дефицитом этого витамина сталкиваются порядка 70% людей, на это влияют особенности климата в стране.

Врач-диетолог, советник Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Александра Суржик до этого рассказала «Газете.Ru», что наиболее распространенные дефициты витаминов в России витамин D и витамины группы В. Именно их можно начать принимать в весеннее время года после консультации с врачом.

Ранее сообщалось, что витамины из энергетиков могут вызвать острый гепатит.