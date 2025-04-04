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Названы витамины, которые нужно принимать весной

Врач Суржик: чаще всего у россиян наблюдается дефицит витаминов B и D

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Наиболее распространенные дефициты витаминов в России витамин D и витамины группы В. Именно их можно начать принимать в весеннее время года после консультации с врачом, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог, советник Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Александра Суржик.

«В группу риска по дефицитам попадают те люди, кто использует в своем питании любую ограничительную диету. Потому что ограничение приводит к исключению из рациона целой группы продуктов, а значит недополучению микроэлементов. Например, у вегетарианцев часто имеет дефицит витамина В12. И не имеет значение назначена эта диета по медицинским показаниям или человек сам себе ее «прописал». Так как весной многие женщины стремятся «похудеть к лету» и ограничивают себя в питании, риск недополучить витамины очень высок», — отметила врач.

Еще одна категория, у кого часто наблюдается дефицит, по словам Суржик, — люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Эти заболевания могут нарушать переваривание и усвоение питательных веществ, в том числе микронутриентов.

«Еще добавлю такую непопулярную фразу: при полноценном, разнообразном питании мы получаем с пищей практически все микронутриенты в достаточном количестве. Важно только помнить, что много калорий не равно полноценное питание. Как раз наоборот, у тех, кто питается высококалорийными продуктами (много сахара и жира), возникают дефициты микронутриентов. Есть даже такое понятие «скрытый голод». Это когда энергетически, в отношении уровня белков, жира, углеводов всего достаточно (и даже с избытком), а вот микронутриентов не хватает», — добавила диетолог.

Ранее врач рассказал, что пиво связано с риском развития рака кишечника.

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