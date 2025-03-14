В Госдуме призвали запретить продажу энергетиков беременным женщинам

В России необходимо запретить продажу энергетических напитков беременным женщинам. Такое мнение в интервью Дума ТВ высказал член комитета Государственной думы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев.

«Потому что энергетики для беременной женщины, если она потребляет (такие тоже есть, их может быть не десятки тысяч), то это, конечно, уничтожение плода, который находится внутри организма», — сказал парламентарий.

Он также заявил о необходимости наносить на емкости с энергетиками предупреждения о вреде напитка.

Популярность энергетических напитков растет, несмотря на то, что в мире регулярно появляются их жертвы. У некоторых людей не выдерживает сердце в тренажерном зале, другие страдают от бессонницы и повышенной тревожности, а у третьих — просто отравление. Россия, как и другие страны, встала на путь ограничений. С 1 марта 2025 года в России действует запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Ограничение довольно мягкое: например, во Франции, Дании и Норвегии, они продаются только в аптеках. О том, почему запрещают эти напитки, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач назвал симптомы передозировки энергетиками.