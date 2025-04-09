В США у мужчины лопнуло яичко после сильного кашля

Мужчине из Теннесси провели операцию по удалению яичка, которое было разорвано вследствие сильного кашля. Отчет о клиническом случае опубликован в журнале Cureus.

Из документа следует, что в больницу поступил 68-летний пациент. Он рассказал, что после продолжительного приступа кашля у него появилась резкая боль. В результате мужчину госпитализировали. Ранее он не обращался за медицинской помощью. При этом у него были проблемы с сердцем в анамнезе.

После осмотра и КТ врачи диагностировали у пациента спонтанный разрыв яичка без внешней травмы. Во время операции урологи смогли остановить кровотечение, но спасти яичко не удалось.

Также врачи выявили у американца сердечную недостаточность, перенесенный инфаркт и аневризму брюшной аорты. Во время госпитализации специалисты успешно прооперировали мужчину, после чего выписали из больницы.

Сам случай с разрывом яичка они назвали уникальным. По их словам, аналогичные случаи не упоминались в медицинской литературе.

В марте врачи Областной детской клинической больницы №2 в Воронеже спасли 14-летнюю школьницу, которая около года проходила с кнопкой в легких. Пациентку привезли в больницу родители. Девочку беспокоил длительный не поддающийся лечению кашель, а также ощущение нехватки воздуха.

Ранее в Твери врачи спасли женщину, несколько лет ходившую с иглой в легком.