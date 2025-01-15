Россиянка несколько лет проходила с иглой в легком

В Твери врачи спасли женщину, несколько лет ходившую с иглой в легком

Врачи Городской клинической больницы №6 Твери спасли 41-летнюю пациентку со швейной иглой в легком. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Женщину госпитализировали в торакальное отделение больницы с жалобами на боли в груди. Рентген показал, что в правом легком у пациентки находится инородный металлический предмет. Женщина пояснила, что несколько лет назад в результате несчастного случая игла вошла в ее грудную клетку и осталась там.

Чтобы извлечь острый предмет, хирурги сделали несколько проколов грудной клетки, ввели в полости камеры и при помощи специального оборудования убрали иглу из легкого.

«Через несколько часов после операции больная самостоятельно передвигалась по отделению и на 10-е сутки после операции смогла вернуться к привычной жизни и работе», — рассказали специалисты.

Ранее врачи Детской республиканской больницы в Казани спасли ребенка, который напоролся на иглу во время игры.