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Юрист рассказал, как домохозяйкам оформить пенсию

Юрист Соловьев: домохозяйки могут сформировать пенсию через взносы в Соцфонд

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Павел Лисицын/РИА Новости

Домохозяйки могут рассчитывать на социальную пенсию или сформировать свою будущую пенсию самостоятельно, заявил юрист Иван Соловьев. Его слова приводит портал Финансы Mail.

Гражданам без достаточного трудового стажа назначается социальная пенсия. В 2024 году минимальный размер ежемесячных выплат по старости составляет 7 689,83 рубля.

При этом официально нетрудоустроенные россияне имеют возможность самостоятельно сформировать свою пенсию через взносы на свое обязательное пенсионное и медицинское страхование в Социальный фонд, подчеркнул Соловьев. Чем больше сумма взноса, тем больше пенсионных коэффициентов и стажа начисляется гражданину.

Минимальный размер страховых взносов в 2024 году составляет 50 798,88 рубля, максимальный — 406 391,04 рубля.

До этого россияне поделились, где хотели бы провести пенсию. Половина опрошенных назвали частный дом идеальным жильем.

Ранее стало известно, как россиянам за границей получить пенсию.

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