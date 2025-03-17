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В Госдуме оценили перспективу введения зарплат для домохозяек

Депутат Бессараб: принятие закона о зарплатах домохозяйкам ударит по экономике
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Freepik.com

В Госдуме планируется рассмотреть законопроект о введении зарплат для домохозяек в размере прожиточного минимума – это порядка 19 329 рублей в месяц. Работу по дому при этом предлагается приравнять к трудовому стажу. Однако утверждение инициативы маловероятно, считает член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб. В беседе с 360.ru она заявила, что такая мера станет ударом для российской экономики.

Депутат напомнила, что законопроект предусматривает начисление зарплаты как женщинам, так и мужчинам, ведущим домашнее хозяйство, а на это потребуется много бюджетных средств.

«Но уверена на 99,9% в том, что инициатива не пройдет, — заявила Бессараб. — Потому что, во-первых, у нас на это не предусмотрены средства, во-вторых, это нанесет серьезный ущерб экономике».

Если закон примут, то большинству женщин предложат просто сидеть дома и получать за это зарплату от государства, а экономика при этом недосчитается многих работников, считает парламентарий. Она напомнила, что в то же время сегодня на российском рынке труда и без того сложилась ситуация дефицита трудовых ресурсов, потребность в кадрах крайне высока. Если женщин перевести на домашнюю работу, то это ухудшит положение.

«А потом за счет кого такой банкет сделать?» — задалась вопросом депутат.

С зарплат работающих россиян удерживаются налоги, с которых потом выплачиваются пособия, пенсии. При переводе работающих женщин в сектор домохозяек с зарплатой выделить на это придется дополнительно порядка 70 млрд рублей, а бюджетом это не предусмотрено, заключила Бессараб.

Напомним, законопроект о предоставлении ежемесячных выплат гражданам, которые занимаются домашним хозяйством, разработала инициативная группа депутатов. Под ведением домашнего хозяйства понимаются работы по дому (уборка квартиры, приготовление пищи, уход за одеждой и обувью) и забота о детях старше 1,5 года. Сюда же относятся походы в продуктовые и хозяйственные магазины, а также забота о престарелых родителях и членах семьи с инвалидностью. Авторы документа подчеркивают, что в случае принятия законопроекта материальную помощь начнут получать жители РФ, семьи которых имеют среднедушевой доход, не превышающий двукратную величину прожиточного минимума.

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