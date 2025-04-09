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Студенты Петербургского института кино обратились к министру культуры из-за увольнений

РБК: студенты института кино обратились в Минкульт из-за конфликта в вузе
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Учащиеся Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) попросили главу министерства культуры России Ольгу Любимову проверить руководство вуза в связи с увольнением двух преподавателей и шести мастеров кафедры режиссуры игрового кино. Об этом сообщает РБК.

Студенты связывают увольнения с введенными руководством вуза методическими указаниями. Они обязуют учащихся-режиссеров и преподавателей согласовывать проекты на каждом этапе со студентами-продюсерами. В письме к Любимовой отмечается, что подобная система «подменяет учебный процесс».

В тексте отмечается, что увольнения мастеров резко снижают ценность обучения. Письмо в Минкультуры подписали 134 студента, подчеркивается в публикации.

По мнению студентов, за произошедшим может стоять экс-ректор института — кинопродюсер и режиссер Наталия Горина. Она остается в составе художественного совета вуза. Учащиеся в письме попросили Минкультуры проверить руководящий состав образовательного учреждения на наличие родственных связей с Гориной, а также оценить обоснованность ее участия в жизни института. Студенты подчеркивают, что после прихода Гориной в институт авторские права на их фильмы начали переходить вузу в принудительном порядке.

В 2024 году кинокритик, киновед Анжелика Артюх пожаловалась на увольнение из Петербургского государственного университета кино и телевидения.

Ранее Минкультуры призвали отказаться от спонсирования фильмов Сарика Андреасяна.

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