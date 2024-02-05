Киновед Артюх пожаловалась на увольнение из университета после поездки в США

Кинокритик, киновед Анжелика Артюх пожаловалась на увольнение из Петербургского государственного университета кино и телевидения (СПбГИКиТ). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Артюх связала увольнение со своей поездкой в США и написанием книги о кинематографистке Кэтрин Бигелоу («Повелитель бури», «Цель номер один») — первой в истории женщины-режиссера, получившей премию «Оскар».

Киновед объяснила, что отправилась в США по гранту программы Фулбрайта, в рамках которой ученые могут пройти последипломное обучение, вести научные исследования или преподавать в университетах. Киновед выразила сожаление в связи с необходимостью оставить кафедру, где она проработала много лет и занимала должность профессора:

«Отчитываться теперь они будут не моими ваковскими статьями, своих у них практически нет, но учить студентов будут и по моим книгам. Что ни говори, судьба ученых в России в наше время — это особая история», — прокомментировала увольнение она.

Артюх — доктор искусствоведения и член Союза кинематографистов России и FIPRESCI, лауреат почетной грамоты Минкультуры, куратор Московского международного кинофестиваля, участник жюри в Берлинале и Роттердамского фестиваля. Киновед написала более 60 научных статей про кино, выпустила книги «Новый Голливуд: История и концепция» и «Кинорежиссерки в современном мире».

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