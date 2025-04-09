Ученые из Франции назвали добавки, которые способствуют развитию диабета

Исследователи из Франции обнаружили свидетельства того, что два широко используемых в пищевой промышленности набора добавок способствуют развитию диабета второго типа. Об этом сообщила пресс-служба Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm).

По словам научного сотрудника института Мари де ла Гарандери, изучение влияния наборов пищевых добавок на вероятность развития диабета второго типа было проведено впервые на большой когорте добровольцев.

Понимание полученных результатов даст возможность разработать меры, которые будут направлены на снижение частоты развития диабета второго типа, подчеркнула она.

Ученые выявили пять наиболее часто встречающихся комбинаций химических составов пищевых добавок, которые используются чаще всего. Два из них значительно повышают вероятность развития метаболических расстройств. В первом содержатся загустители на основе крахмала, пектина, гуаровой камеди, красителя куркумина и сорбата калия.

Во втором наборе содержались различные регуляторы кислотности, красители и подсластители, которые применяются в производстве сладких напитков.

До этого старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-невролог Мария Чердак рассказала, что сахарный диабет может разрушительно повлиять на здоровье мозга.

Ранее врач назвал продукты, которые необходимы в рационе при сахарном диабете.