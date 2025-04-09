Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России разрабатывают новые правила для владельцев маломерных судов

«Ъ»: МЧС обяжет владельцев маломерных судов иметь при себе документы
close
Shemet Hanna/Shutterstock/FOTODOM

Всех владельцев маломерных судов могут обязать возить с собой удостоверение личности. Об этом, ссылаясь на разработанный МЧС России проект правил пользования маломерными плавсредствами, сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Согласно ему, граждане, управляющие маломерными судами, должны иметь при себе паспорт или иной удостоверяющий личность документ, даже если для лодок не требуется государственной регистрации, и предъявлять их для проверки сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

Утвержденные в 2020 году действующие правила обязывают возить с собой документы лишь при использовании зарегистрированных в ГИМС плавсредств. В МЧС объяснили изменения необходимостью установить личность граждан, которые совершают административные правонарушения.

Кроме того, пользоваться судном, подлежащим регистрации, можно будет лишь после нанесения на оба борта идентификационного номера. Люди, находящиеся во время движения на судах длиной до шести метров, обязаны будут надевать спасательные жилеты.

Новые правила также запрещают управление судами с моторами, чья мощность превышает установленную производителем.

7 апреля сообщалось, что аэролодка, на борту которой находились пять человек, перевернулась в Новокузнецком округе Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что в РФ моторным лодкам и парусникам могут запретить приближаться к пляжам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами