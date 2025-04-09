В России разрабатывают новые правила для владельцев маломерных судов

«Ъ»: МЧС обяжет владельцев маломерных судов иметь при себе документы

Всех владельцев маломерных судов могут обязать возить с собой удостоверение личности. Об этом, ссылаясь на разработанный МЧС России проект правил пользования маломерными плавсредствами, сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Согласно ему, граждане, управляющие маломерными судами, должны иметь при себе паспорт или иной удостоверяющий личность документ, даже если для лодок не требуется государственной регистрации, и предъявлять их для проверки сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

Утвержденные в 2020 году действующие правила обязывают возить с собой документы лишь при использовании зарегистрированных в ГИМС плавсредств. В МЧС объяснили изменения необходимостью установить личность граждан, которые совершают административные правонарушения.

Кроме того, пользоваться судном, подлежащим регистрации, можно будет лишь после нанесения на оба борта идентификационного номера. Люди, находящиеся во время движения на судах длиной до шести метров, обязаны будут надевать спасательные жилеты.

Новые правила также запрещают управление судами с моторами, чья мощность превышает установленную производителем.

7 апреля сообщалось, что аэролодка, на борту которой находились пять человек, перевернулась в Новокузнецком округе Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что в РФ моторным лодкам и парусникам могут запретить приближаться к пляжам.