В Калининграде штукатурщица подожгла квартиру нанимательницы

Жительница Калининграда получила ожоги после конфликта с работницей, которую наняла для ремонта помещения. Об этом сообщает Amber Mash.

Инцидент произошел в доме на улице Багратиона. По данным Telegram-канала, накануне штукатурщица уже приходила, но на следующее утро штукатурка в некоторых местах осыпалась. Хозяйка попросила переделать, и женщина согласилась.

В какой-то момент работница заявила, что уходит, и распылила в лицо владелице жилья баллончик. Пострадавшая упала на кровать, работница тем временем облила квартиру легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла и скрылась.

Хозяйка смогла самостоятельно потушить возгорание до прибытия пожарных. Позже спасатели помогли пострадавшей собраться в больницу. Медики диагностировали ожоги 6% тела, включая повреждения на лице, руках и ногах.

До этого в Сарове женщина напала на свою мать с ножом и подожгла квартиру. Однако она не смогла вовремя выбраться, поэтому осталась в помещении и пострадала. Обеих спасти не удалось.

Ранее сибиряк разозлился на сожительницу и поджег квартиру ее подруги.