Банда уральских подростков ворвалась в чужую квартиру и пытала мужчину ради веселья

В Свердловской области молодые люди ворвались в чужую квартиру и пытались вырвать мужчине зуб плоскогубцами. Свои пытки они записали на видео, которое быстро разошлось по локальным чатам, сообщает газета «Вечерний Карпинск».

Инцидент произошел в Волчанске несколько дней назад. Хозяин квартиры, в которую вломились нападавшие, лишился зуба и заявил, что знает имена и фамилии своих мучителей. По предварительным данным, среди них был только один совершеннолетний – 19-летний местный житель, уже ранее судимый за угон авто. Вместе с ним были 15-летний юноша и уроженка Карпинска примерно того же возраста. От рук хулиганов пострадали двое человек, вторую жертву они, по словам собеседника редакции, избили палкой по голове.

Проверку по факту публикации видео, на котором видно, как злоумышленники издеваются над потерпевшим, начали в прокуратуре и полиции. Однако глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что нападавшие не вырывали зуб пострадавшему, который якобы сам пустил их в квартиру.

«Это якобы была попытка запугать человека. В медицинской справке из больницы, куда обращались потерпевшие, ничего про вырванный зуб не сообщается», — отметил полковник Горелых. Он добавил, что жертвы писать заявления отказались, сообщив, что не хотят никаких разбирательств. Тем не менее личности участников инцидента установили и уже разыскивают их.

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