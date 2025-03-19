В Австралии нашли очень ядовитую змею-мутанта с тремя клыками

В Австралии была обнаружена редкая гадюкообразная змея с необычной мутацией: у нее три клыка. Эта особь была замечена в ходе программы по добыче яда в Австралийском парке рептилий, сообщает Independent.

За последние 20 лет в парке не встречалась ни одна змея с таким количеством клыков.

Дополнительный клык находится слева, рядом с одним из основных клыков. Обычно ядовитые змеи могут терять клыки, поэтому сначала сотрудники парка предположили, что третий клык вскоре выпадет. Однако при последующей попытке извлечь яд они заметили, что токсин выделяется и из нового клыка. Благодаря этому третьему клыку змея способна производить больше яда за один укус, что делает ее еще более опасной.

Причины мутации остаются неизвестными. «На данный момент мы не можем сказать, что стало причиной появления третьего клыка, и у нас нет возможности провести необходимые тесты», — заявил представитель парка.

Гадюкообразная змея считается одной из самых опасных рептилий на планете. Обычно у таких змей два клыка, а их ареал включает Северную территорию, Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Викторию, Южную Австралию и Западную Австралию.

В отличие от других ядовитых змей Австралии, эти рептилии не активно охотятся на добычу, а предпочитают скрываться в листве и поджидать жертву. В рацион гадюкообразных смертельных змей входят лягушки, ящерицы и птицы. Их клыки более подвижные по сравнению с клыками других местных змей и достигают длины 6–8 мм.

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