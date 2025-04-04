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Россиянка избивала своих детей на камеру и отправляла видео их отцу

На Амуре мать избивала своих детей на камеру и отправляла видео их отцу
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Pixabay

На Амуре 31-летнюю женщину обвинили в истязании своих маленьких детей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии правоохранителей, жительница села Чигири систематически избивала своих маленьких детей в период с марта по апрель текущего года. Все это она записывала на камеру, а потом отправляла видео отцу малолетних, который в тот момент находился в городе Биробиджане. Мужчина обратился за помощью в полицию и написал заявление.

Возбуждено уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Стражи порядка допросили женщину, она признала вину в причинении физических страданий своим детям. Сейчас фигурантка задержана, ей предъявили обвинение. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Детей изъяли из семьи и поместили в социальную палату медицинского учреждения. Следователи устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее пьяный отец избил и ударил ножом 14-летнего сына.

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