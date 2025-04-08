Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Свердловчанка обвинила бывшего мужа и свекровь в похищении ее трехлетней дочери

В Свердловской области бывшие муж и свекровь похитили трехлетнюю дочь женщины
close
Depositphotos

Жительница Свердловской области обвинила бывшего мужа и его мать в похищении ее трехлетней дочери. Об этом она рассказала Ura.ru.

Все произошло 4 апреля в Красноуральске. Вечером 34-летней Кристине позвонил отец ребенка Михаил и сказал, что хочет отвезти дочь к бабушке Елене. Женщина согласилась, но с тех пор не видела ребенка.

«А я собираюсь с ней переехать в Москву, нашла там работу. Михаил после того, как забрал дочь, сказал, что планировал это целый год», — отметила женщина.

Кристина утверждает, что Михаил регулярно избивал ее после рождения дочери, в том числе на глазах у девочки. А его мать Елена заявила, что обвинения не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что Михаил является законным отцом и пока не лишен родительских прав. До суда ребенок будет жить с отцом.

Ранее москвича похитили и избили из-за долга его друга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами