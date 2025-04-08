Свердловчанка обвинила бывшего мужа и свекровь в похищении ее трехлетней дочери

Жительница Свердловской области обвинила бывшего мужа и его мать в похищении ее трехлетней дочери. Об этом она рассказала Ura.ru.

Все произошло 4 апреля в Красноуральске. Вечером 34-летней Кристине позвонил отец ребенка Михаил и сказал, что хочет отвезти дочь к бабушке Елене. Женщина согласилась, но с тех пор не видела ребенка.

«А я собираюсь с ней переехать в Москву, нашла там работу. Михаил после того, как забрал дочь, сказал, что планировал это целый год», — отметила женщина.

Кристина утверждает, что Михаил регулярно избивал ее после рождения дочери, в том числе на глазах у девочки. А его мать Елена заявила, что обвинения не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что Михаил является законным отцом и пока не лишен родительских прав. До суда ребенок будет жить с отцом.

Ранее москвича похитили и избили из-за долга его друга.