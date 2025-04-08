Жители российского города возмутились проектом кормушек для белок за 800 тысяч рублей

Жители Сургута возмутились кормушками для белок за 800 тысяч

В Сургуте местные жители обратили внимание на проект «Хвостатый буфет», на который местные власти одобрили выделение более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает «Подъем» в Telegram-канале.

Авторы инициативы предложили установить в местном парке «четырехуровневые жилые комплексы для белок». Строительство каждой такой кормушки, по подсчетам инициаторов проекта, обойдется где-то в 146 тысяч рублей. В соцсетях не все сургутяне одобрили расходование бюджетных средств на подобные цели.

В администрации Сургута в беседе с журналистами рассказали, что идея установки подобных арт-объектов с функциями кормушек принадлежит студентам. Они же оценили приблизительную стоимость проекта.

«Изделия по форме и содержанию представляют собой дизайнерские арт-объекты. Это аналог малых архитектурных форм. Стоимость изготовления арт-объекта является приемлемой», — подчеркнули в администрации.

В мэрии отметили, что эта инициатива получила одобрение у более чем 600 горожан.

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