В Красноярском крае у пьющей матери забрали четверых голодных детей

В Красноярском крае у пьющей матери изъяли четверых неухоженных и голодных детей

В Красноярском крае мать лишилась четверых детей из-за того, что не смогла обеспечить им приемлемые условия для жизни. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Семья проживала в городе Бородино. В начале апреля сотрудники правоохранительных органов посетили мать, но в этот момент женщина была пьяной и спала. Помимо самой родительницы и детей, в доме находились посторонние люди в состоянии алкогольного опьянения.

Также специалисты заметили, что дети были голодными и неухоженными, находились в антисанитарных условиях. Учитывая все это, сотрудники ПДН решили забрать у матери детей.

«В результате двое мальчиков 2017 г.р. и 2020 г.р. и две девочки 2016 г.р. и 2019 г.р. были изъяты из семьи», – сообщается в публикации.

Сейчас они находятся в специализированном учреждении. В отношении матери составили административный протокол. На данный момент правоохранители проводят проверку.

Известно, что семья переехала в город в прошлом году из Ирбетского района, где уже состояла на учете.

Ранее в Петербурге младенец проломил голову, упав с кровати.