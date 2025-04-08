Защита обжаловала новый приговор публицисту Стомахину

Защита обжаловала заочный приговор к 10 годам заключения в колонии строгого режима уже отсидевшему 13 лет в заключении чеченскому публицисту Борису Стомахину. Об этом сообщило РИА Новости.

В марте 2025 года Стомахин получил новый приговор за дискредитацию ВС РФ. В первый раз журналист и издатель интернет-издания «Радикальная политика» был осужден на пять лет в 2007 году по статье об оправдании терроризма из-за статей в поддержку чеченских сепаратистов. Спустя пять лет после вынесения приговора, 20 ноября 2012 года, мужчина был задержан снова по обвинению в экстремизме. В 2014 году он был осужден на 6,5 года лишения свободы.

В 2019 году Стомахин вышел на свободу и уехал из России, после чего он запросил политическое убежище на Украине и поселился в Киеве.

В ноябре 2024 года МВД объявило публициста Стомахина в розыск по делу о фейках о ВС РФ.

Ранее суд оштрафовал издателя «Радикальной политики» Стомахина на 10 тысяч рублей.