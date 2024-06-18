Британец нашел часы Rolex спустя 50 лет после того, как их съела корова

Мужчина из Англии нашел часы Rolex, которые 50 лет назад съела корова, пишет Mirror.

Фермер Джеймс Стил потерял cвои часы в начале 1970-х годов, когда он пас скот. Мужчина вспоминает, что это произошло из-за сломанного ремешка. Британец обыскал поле, на котором произошла пропажа, но так и не нашел свое имущество, придя к выводу, что часы съела пасущаяся корова.

Удивительно, но через 50 лет часы нашлись примерно на том же месте, где и были потеряны. Их с помощью металлоискателя обнаружил Лиам Кинг, которого пригласил на поле сын Джеймса.

«Я был очень рад, потому что никогда не думал, что снова увижу эти часы», — поделился эмоциями 95-летний Стил.

Пенсионер считает, что часы вышли из коровы естественным путем через какое-то время. Что касается самих Rolex, то Джеймс не будет их реставрировать, так как это выйдет ему «в кругленькую сумму».

«Они останутся в таком виде на память», — подытожил он.

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