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Британец нашел часы Rolex спустя 50 лет после того, как их съела корова

Mirror: металлоискатель из Британии нашел часы Rolex, съеденные коровой 50 лет назад

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Adele & James Steele

Мужчина из Англии нашел часы Rolex, которые 50 лет назад съела корова, пишет Mirror.

Фермер Джеймс Стил потерял cвои часы в начале 1970-х годов, когда он пас скот. Мужчина вспоминает, что это произошло из-за сломанного ремешка. Британец обыскал поле, на котором произошла пропажа, но так и не нашел свое имущество, придя к выводу, что часы съела пасущаяся корова.

Удивительно, но через 50 лет часы нашлись примерно на том же месте, где и были потеряны. Их с помощью металлоискателя обнаружил Лиам Кинг, которого пригласил на поле сын Джеймса.

«Я был очень рад, потому что никогда не думал, что снова увижу эти часы», — поделился эмоциями 95-летний Стил.

Пенсионер считает, что часы вышли из коровы естественным путем через какое-то время. Что касается самих Rolex, то Джеймс не будет их реставрировать, так как это выйдет ему «в кругленькую сумму».

«Они останутся в таком виде на память», — подытожил он.

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